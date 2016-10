Extra lezing van Cleveringahoogleraar Joanne Liu

LEIDEN - Cleveringahoogleraar Joanne Liu geeft op 24 november een extra lezing.

Liu is internationaal president van Artsen Zonder Grenzen. De lezing gaat over de aanpak van de Ebola-crisis. Op 25 november staat de reguliere Cleveringalezing over hulp aan vluchtelingen op het programma.

24 november, 16.30 uur, LUMC.

Aanmelden via www.lumc.nl/drliu