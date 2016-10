Appartement in Diamantlaan staat vol hennep

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - In een appartementencomplex in de Diamantlaan in Leiden heeft de politie dinsdag een hennepkwekerij ontdekt. De politie is bezig met het leeghalen van de woning.

Door Jan Balk - 25-10-2016, 13:59 (Update 25-10-2016, 14:11)

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.