Aggregaat Morskring houdt buurt uit de slaap

Foto Hielco Kuipers Het aggregaat bij de noodlokalen van De Morskring.

LEIDEN - Buren van basisschool De Morskring aan de Storm Buysingstraat in Leiden ergeren zich groen en geel aan het gebrom van het aggregaat dat dag en nacht draait op het schoolplein.

Door Aad Rietveld - 25-10-2016, 17:06 (Update 25-10-2016, 17:06)

,,Het is belachelijk’’, zegt buurtbewoner Daan Stokkel. ,,Ik doe voor het eerst in de zeventien jaar dat ik hier woon de ramen dicht, en nog houdt dat ding me uit mijn slaap.’’

Omdat de school aan de Storm Buysingstraat wordt gerenoveerd, trok de bovenbouw van de Morskring maandag in noodlokalen,...