Bouw delen Ariane 6 stapje dichterbij

Foto AFP Een Ariane 5-raket

OEGSTGEEST - De kans dat Airbus Defence and Space volgend jaar zomer in Oegstgeest kan beginnen met de bouw van onderdelen voor de nieuwe Ariane 6-raket is weer een stukje groter geworden.

Door Ruud Sep - 25-10-2016, 17:08 (Update 25-10-2016, 17:08)

Nadat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA vorige maand definitief groen licht heeft gegeven voor de ontwikkeling en bouw van de nieuwe raket, heeft Airbus de gemeente Oegstgeest gevraagd om medewerking bij de bouw van een assemblagehal aan de Rhijnhofweg aan de Oude Rijn. Aanstaande maandag houdt de gemeente hierover van 19.30...