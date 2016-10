Horeca moet bieb Leiderdorp redden

LEIDERDORP - BplusC zoekt voor zijn vestiging in Leiderdorp een horecabaas die een zaak wil openen in de bibliotheek en elke ochtend om negen uur de deur open doet. Volgens directeur Willem van Moort van BplusC is het dé manier om, ondanks een enorme bezuiniging van de gemeente, een bibliotheek in Leiderdorp te behouden.

Door Aad Rietveld - 25-10-2016, 17:10 (Update 25-10-2016, 17:10)

Het voortbestaan van de bibliotheek in Leiderdorp staat op het spel, sinds de gemeenteraad besloot met ingang van 2018 twee ton te bezuinigen op het totale budget van...