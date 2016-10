De Jufferen van Leyden: Leidse, authentieke ondernemers

Foto Sanneke Fisser Schoenmaker Marianne Zweerus.

LEIDEN - Het begon met een fietstocht door Leiden, door de smalle steegjes, langs de kleine winkels. Peetra van der Knaap deed er haar boodschappen, en ineens kreeg ze een plan. ,,Die krachtige vrouwen, die durven maar.’’ Ze interviewde vijftig vrouwelijke ondernemers uit Leiden. Het boek, De Jufferen van Leyden, verschijnt vrijdag 28 oktober.

Door Janneke Dijke - 27-10-2016, 10:00 (Update 27-10-2016, 10:28)

Na haar verhuizing van Oegstgeest naar Nieuw Leyden had Van der Knaap het gevoel dat ze op de juiste plek terecht was gekomen. ,,In Oegstgeest miste ik de...