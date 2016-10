35.000 bollen voor de Leidse bij

Foto ANP Leidse bijen lijden volgend jaar geen honger meer.

LEIDEN - Vijf partijen waaronder de Vrienden van het Singelpark en GroenLinks Leiden gaan komende maand in Leiden 35.000 bollen planten om de stad meer bij-vriendelijk te maken.

Door Ruud Sep - 25-10-2016, 17:12 (Update 25-10-2016, 17:13)

Bijen lijden in het vroege voorjaar en late najaar honger als direct gevolg van de klimaatverandering. Door de opwarming wordt de winterslaap van de dieren korter. Maar in die extra weken dat de bijen wakker zijn, staan er maar weinig planten in bloei waar ze voedsel vandaan kunnen halen. Met de aanplant van zowel vroege als late bloeiers worden bijen vanaf volgend jaar die voedselarme periodes doorgeholpen.

De eerste bollen gaan op Natuurwerkdag, zaterdag 5 november, de grond in in het Huigpark.