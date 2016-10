Betaald parkeren Leiden: chagrijn, maar geen angst en beven

Archieffoto Taco van der Eb In Leiden-Noord stopten parkeerwachten in eerste instantie waarschuwingen onder de ruitenwissers.

LEIDEN - Honderden kleine, blauwe wegwijsbordjes worden momenteel aan lantaarnpalen bevestigd en 61 parkeerautomaten op stoepen ingegraven. Nog een week en dan is betaald parkeren een feit in een nieuw en omvangrijk deel van de stad. ,,We zijn er klaar voor’’, laat een woordvoerster weten.

Door Loman Leefmans - 25-10-2016, 22:30 (Update 25-10-2016, 22:30)

Dat gemeentelijk optimisme wordt lang niet overal gedeeld. ,,Het is niet iets om vrolijk van te worden’’, zo staat op de website van wijkvereniging Bockhorst.

In het centrum bestaat betaald parkeren al jaren. In de wijken daar direct...