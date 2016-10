Theaters zoeken regionale samenwerking

Foto Taco van der Eb De Leidse Schouwburg.

LEIDEN/ALPHEN AAN DEN RIJN - De theaters in Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer gaan innig samenwerken. Op die manier hopen ze hun hoofd boven water te kunnen houden.

Door Theo de With - 26-10-2016, 9:24 (Update 26-10-2016, 9:24)

Het gaat in Leiden om de Stadsgehoorzaal en de Leidse Schouwburg. Het Stadstheater in Zoetermeer en theater Castellum in Alphen aan den Rijn zijn de andere samenwerkingspartners. ,,Nee, het woord fusie neem ik niet in de mond’’, zegt directeur Nanette Ris van de Stadsgehoorzaal en de Leidse Schouwburg. ,,Dat roept meteen allerlei emoties op. We gaan voorzichtig onderzoeken op welke terreinen we met elkaar kunnen samenwerken.’’

Zwaar weer

Met name het Alphense theater Castellum verkeert in zwaar weer. De ergste financiële problemen zijn inmiddels verholpen doordat de gemeente een miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Maar volgens interim-directeur Leo Pot is nog een miljoeneninvestering nodig voor een nieuwe ’trekkenwand’ en zal ook de jaarlijkse subsidie omhoog moeten voor een gezonde exploitatie.

Leo Pot is aan zijn laatste dagen in Alphen aan den Rijn bezig. Per 1 november treedt Sandra Bruinsma aan als nieuwe directeur. Zij werkte hiervoor bij de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen en het Residentie Orkest in Den Haag.

Onvoldoende

Castellum en het Stadstheater in Zoetermeer hebben eerder geprobeerd intensief samen te werken. Zo deelden de twee theaters enige tijd één directeur. Dat bleek echter geen haalbare kaart. Tineke Maas vervulde deze functie, maar vond dat ze onvoldoende aandacht aan beide podia kon besteden. Ze koos ervoor om alleen in Zoetermeer verder te gaan.

,,Zover gaan we nu zeker niet’’, zegt Nanette Ris namens Leiden. ,,We houden alle drie een eigen directeur als gezicht van het theater.’’ Er wordt in eerste instantie vooral gekeken naar de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van marketing en de programmering.

Musicals

Ris: ,,We hebben voldoende overeenkomsten, maar ook voldoende verschillen. Zo heeft Leiden prachtige podia met een lange geschiedenis, maar door de beperkte ruimte zijn ze niet geschikt voor musicals of andere grote producties. Dat past veel beter in Zoetermeer of Alphen. Wij zijn weer sterk op het gebied van klassieke muziek en hebben een trouw publiek voor dans.’’

De drie theaters hebben inmiddels één gezamenlijke coördinator voor marketing aangesteld. Zij inventariseert nu wat de verschillende podia allemaal bieden en waar de overlap zit. ,,De bezoekcijfers voor toneel lopen bijvoorbeeld terug. In hoeverre is het dan nog zinvol om een bepaald toneelstuk in drie theaters te laten zien?’’

Theo Maassen

Ook denkt de Leidse directeur aan inkoopvoordelen. ,,Dan kunnen we bijvoorbeeld Theo Maassen één week boeken voor deze drie theaters: twee keer in Leiden, twee keer in Zoetermeer en één keer in Alphen. Je kunt zo’n cabaretvoorstelling gezamenlijk promoten en het publiek kan kiezen naar welk theater het wil.’’

Nanette Ris wil vooral samenwerking aan de achterkant, zodat het publiek er niets van merkt. ,,We kunnen gezamenlijk een contract met een bierbrouwer afsluiten. We kunnen de financiële administratie samen doen. We kunnen voor de drie theaters één schoonmaakbedrijf inhuren.’’

Wat zou wel zichtbaar kunnen worden voor het publiek? ,,Het lijkt me niet ondenkbaar dat we met z’n drieën één gezamenlijke theaterbrochure uitbrengen.’’