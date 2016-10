’We zijn eraan toe een echt concert te geven’

Foto Maarten Baanders Iedere donderdagochtend repeteert Musica Mista in De Grote Beer.

LEIDEN - In de Leidse regio is de belangstelling voor kunstbeoefening groot. Heilig Vuur volgt regiogenoten die zingen, dansen, acteren, schilderen of op andere wijze cultureel actief zijn. Vandaag: overdagkoor Musica Mista in Leiden.

Door Maarten Baanders - 26-10-2016, 9:28 (Update 26-10-2016, 9:28)

„Aan het begin van de zomer houden we altijd een einde-seizoen concert voor familie en vrienden in De Grote Beer, waar we iedere donderdagochtend repeteren. Dan gaan de deuren open. Iedereen is welkom. We zingen, maar er wordt ook gezellig gekeuveld. Dit soort informele optredens doen we vaak....