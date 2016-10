Populair Allerzielen niet meer alleen voor katholieken

Foto Hielco Kuipers Allerzielenviering in de Leidse Hout vorig jaar.

REGIO - Allerzielen is aan een opmars bezig. Herdenken is hip. Op veel plekken in de Leidse regio wordt de katholieke gedenkdag op woensdag 2 november gevierd. En dat trekt steeds meer mensen.

Door Liza Janson - 26-10-2016, 9:46 (Update 26-10-2016, 9:46)

De katholieke traditie om overledenen op Allerzielen te herdenken, is allang niet meer alleen van de katholieken. Ook onder niet-gelovigen is het populair.

,,Het komt in bredere belangstelling. Vroeger was het echt een katholieke gedenkdag, nu is het voor iedereen die er behoefte aan heeft’’, zegt de Leidse Carolien Kruyff. Vorig jaar organiseerde ze voor de eerste keer Allerzielen in de Leidse Hout. Onder begeleiding van een blaaskwintet werden bootjes met lichtjes te water gelaten, met daarop persoonlijke teksten van nabestaanden. Kruyff verwachtte een stuk of twintig mensen, er kwamen er tweehonderd. ,,Ik was overdonderd. Er bleek een geweldige behoefte aan.’’

Saamhorigheid

Op de algemene begraafplaats in Leiderdorp branden 2 november zo’n duizend lichtjes. Er staan vuurkorven en in het donker zingt een koor. Mensen kunnen een kaarsje branden om een overledene te herdenken. ,,Het geeft een saamhorigheidsgevoel’’, zegt Saskia Zandvliet. Ook zij organiseerde vorig jaar voor het eerst een herdenking waar veel meer mensen op afkwamen dan gedacht. ,,Ik hoopte op zo’n veertig, er kwamen er 250.’’ De herdenking is voor iedereen, benadrukt ze. ,,Het is juist niet kerkelijk. We zingen daarom ook algemene liedjes zoals Laat me van Ramses Shaffy.’’

Bij de katholieke begraafplaats Zijlpoort in Leiden is Allerzielen terug van weggeweest. ,,We merkten dat het populairder werd en hebben daar op ingespeeld’’, zegt secretaris Wilbert Hettinga van de begraafplaats. Na jaren afwezigheid kwam Allerzielen drie jaar geleden terug. ,,We begonnen toen met zo’n veertig mensen, vorig jaar waren het er over de honderd.’’ Ook in Noordwijk is Allerzielen ongekend populair. Vorig jaar werden ruim achthonderd kaarsjes gebrand op de katholieke begraafplaats aan de Gooweg.

Collectief ritueel

Het komt voort uit een behoefte om georganiseerd overledenen te herdenken, verklaart cultureel antropoloog Erik de Maaker aan Universiteit Leiden. ,,Aan de ene kant voelen mensen zich minder aangetrokken tot kerkelijke rituelen, aan de andere kant is er wel behoefte aan een collectief ritueel. Het geeft handvatten om om te gaan met emoties.’’

Ook de initiatiefnemers van de herdenkingen zien het ontbreken van religie als verklaring. ,,Het is niet meer vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan, daarom zoeken mensen nu een andere vorm van steun. Het lot verbindt hen’’, zegt Hettinga. Kruyff: ,,Er is een algemene behoefte om bij een overlijden stil te staan en daar een ritueel bij te hebben.’’

Lichtjesavond

Bij begraafplaats Rhijnhof in Leiden pakken ze het net iets anders aan. Op 8 december houden ze voor de derde keer een lichtjesavond om overledenen te herdenken. ,,In beleving en emotie is het in het verlengde van Allerzielen. We doen het een maand later, omdat december met alle feestdagen een moeilijke maand is voor nabestaanden’’, zegt bedrijfsleider Henk Kooreman. Op de eerste twee edities kwamen zo’n tweeduizend mensen af. ,,Terwijl het het eerste jaar heel slecht weer was. Bizar’’, zegt hij. Zoveel mensen had hij niet verwacht, al begrijpt hij het wel. ,,In het aardedonker staan 1500 fakkels en er zijn doedelzakspelers. Het is een heel bijzondere sfeer.’’

,,Mensen willen in toenemende mate meedoen aan herdenkingsdiensten’’, merkt dominee Ad Alblas van de Raad van Kerken in Leiden. Ook een aantal protestantse kerken neemt de Allerzielenviering over, onder andere kerkelijk centrum De Regenboog. ,,Ongeveer de helft van de prostestanten herdenkt tijdens Allerzielen, de andere helft doet het op andere momenten, bijvoorbeeld de laatste zondag van het kerkelijk jaar.’’ Het onderscheid tussen katholieken en protestanten verdwijnt steeds meer, zegt Alblas. ,,We zoeken elkaar steeds meer op. Dat geldt ook voor Allerzielen; het is een katholieke gewoonte, die protestanten meer zijn gaan doen.’’