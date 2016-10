Leiden kan partycentrum geen dwangsom opleggen

LEIDEN - De gemeente Leiden kan Partycentrum Groenoord aan de Willem de Zwijgerlaan geen dwangsom opleggen. Dat besliste de Raad van State woensdag in het hoger beroep van de gemeente.

Volgens de Raad van State was een partycentrum in de Groenoordhallen toegestaan, onder meer in een door de gemeente in 2010 verleende vergunning.

Het zalencentrum ging dicht, nadat de gemeente het een dwangsom van 15.000 euro had opgelegd. Het partijcentrum en de eigenaar van het gebouw, Nationale Vastgoed Groep (NVG), zeggen dat ze daardoor een schade hebben geleden van 3,5 ton.

De gemeente legde de dwangsom in 2013 op na klachten van omwonenden. De dwangsom is nu door de Raad van State definitief van tafel geveegd.