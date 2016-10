Bouwvakker gewond door val in Leiderdorp

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDERDORP - In de Simon Smitweg in Leiderdorp is woensdag een bouwvakker gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 26-10-2016, 14:52 (Update 26-10-2016, 14:52)

De man was gevallen en kampt met beenletsel. Het is onduidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.