Tijdelijke ’pop-UB’ druk bezocht

foto hielco kuipers Nelleke Heijmans en Jonath Lijftogt in hun pop-up universiteitsbibliotheek

LEIDEN - De tijdelijke universiteitsbibliotheek ’pop-UB’ is met 168 studerende jongeren binnen anderhalve week gegroeid tot een groot succes. Studenten zijn enthousiast en voelen zich erg welkom in het voormalige advocatenpand aan de Hoge Rijndijk.

Door Ivy Grootendorst - 27-10-2016, 7:33 (Update 27-10-2016, 7:33)

Jonath Lijftogt en Nelleke Hijmans zijn de bedenkers van de tijdelijke universiteitsbibliotheek. „Het is heel goed gegaan de afgelopen week, het is jammer dat we zondag al weer sluiten”, zegt Hijmans. „Sinds media ons hebben opgemerkt is het aantal studenten dat hier naar toe komt erg gegroeid.”...