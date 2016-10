Oegstgeest: huren in vrije sector

foto Hielco Kuipers In de bestaande bouwplannen in Oegstgeest is geen ruimte voor huurhuizen in de vrije sector.

OEGSTGEEST - De gemeente Oegstgeest wil de komende jaren iets meer woningen bouwen voor mensen met middeninkomens. Verder worden de mogelijkheden onderzocht voor de plaatsing van een containerwoning voor de huisvesting van een dakloze.

Door Ruud Sep - 27-10-2016, 6:55 (Update 27-10-2016, 6:55)

Dat valt te lezen in de nieuwste woonvisie van Oegstgeest.

Voor mensen die tussen modaal en anderhalf keer modaal (maximaal ongeveer 58.000 euro bruto per jaar) verdienen, zijn in Oegstgeest bijna geen woningen beschikbaar. Zij komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar een koophuis of een huurhuis...