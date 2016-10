Leiden dingt mee naar geluidsprijs

LEIDEN - Leiden is genomineerd voor de Gouden Decibel. Dat is een prijs die wordt uitgeloofd door de Nederlandse Stichting Geluidshinder in samenwerking met drie andere organisaties.

Door Loman Leefmans - 26-10-2016, 21:04 (Update 26-10-2016, 21:04)

De gemeente verdient de nominatie omdat het een rapport liet opstellen over geluidsoverlast die terrassen veroorzaken. Dat onderwerp was nog niet vaak door lokale overheden onderzocht.

Leiden moet het opnemen tegen het Amsterdamse Havenbedrijf en de gemeente Eindhoven die eveneens bijzondere geluidsprojecten initieerden. De jury maakt acht november de winnaars (er zijn nog twee categorieën) bekend. Ook is er een publieksprijs. Daarvoor kan tot eind deze maand worden gestemd via www.goudendecibel.nl.