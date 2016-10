Rechtbank: Maiwand is een slappeling

DEN HAAG - Meteen nadat hij de rechtbank verliet, kondigde Shabir B. via twitter en facebook aan dat hij in hoger beroep gaat. De Leidse ex-student, die nu in Noordwijkerhout woont, is het beslist niet eens met de taakstraf van 240 uur die hij woensdag kreeg opgelegd wegens haatzaaien en het aanzetten tot geweld.

Door Annet van Aarsen - 26-10-2016, 18:31 (Update 26-10-2016, 18:31)

,,We leven echt in een vrij land, totdat je een moslim bent. We mogen alles zeggen, totdat je de waarheid zegt als moslim zijnde’’, aldus B., die bij...