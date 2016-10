Liefhebbers in de rij voor Kevereiland

Foto Leidsch Dagblad Een deel van de belangstellenden is uit de boot gestapt op het eiland.

KAAG - Binnen een week nadat Kevereiland in de verkoop is gezet, blijkt er al behoorlijk wat belangstelling voor te zijn. Op een kijkdag kwamen woensdag twaalf potentiële kopers af. Zij werden rondgevaren in het recreatiehaventje bij Kaageiland, waar de provincie Zuid-Holland van af wil.

Door Haniff Harharah - 27-10-2016, 8:00 (Update 27-10-2016, 8:00)

Omdat de gemeente Kaag en Braassem het niet ziet zitten om Kevereiland te kopen, mogen particulieren binnenkort een bod uitbrengen. Dat kan tot uiterlijk 14 december via de website www.landelijkvastgoedonline.nl Naar verwachting moet Kevereiland minimaal 50.000 euro...