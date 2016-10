Aanhanger verliest brandend stro, N207 afgesloten

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

ALPHEN AAN DEN RIJN - De N207 tussen Alphen aan den Rijn en Woubrugge is donderdagochtend afgesloten. In een aanhanger gevuld met stro ontstond brand. Het brandende stro kwam deels op de weg terecht.

De aanhanger staat reeds in de Ridderbuurt in Alphen maar de N207 lag bezaaid met brandend stro over beide weghelften. De brandweer en de provincie zijn druk bezig dit op te ruimen.