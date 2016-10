’Huisjes voldoen aan het pact’

Foto Hielco Kuipers Alleen bij de al bebouwde gebieden bij het strand, zoals Noordwijk aan Zee, zouden nog bouwsels bij mogen komen.

NOORDWIJK/KATWIJK - De twee grootste badplaatsen van de regio, Katwijk en Noordwijk, zijn positief gestemd over het Kustpact dat eind volgende maand moet worden gesloten. Wel is het voor Noordwijk belangrijk hoe de regels van het pact worden uitgelegd.

Door Roy Hazenoot - 27-10-2016, 9:25 (Update 27-10-2016, 11:15)

Want als het even tegenzit, kan de badplaats fluiten naar de tien nieuwe strandhuisjes die bij de Duindamse- en Langervelderslag moeten verrijzen. Het probleem wordt veroorzaakt door de zogeheten zonering. Per kustzone wordt bepaald waar wel en waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is...