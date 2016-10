Abba, U2 en Oasis op Coverbox

Publiciteitsfoto Toon speelt zaterdagavond nummers van Abba in Leiden.

LEIDEN - Het zijn niet de minste bands van wie zaterdagavond muziek te horen is in Scheltema in Leiden. U2, Oasis, Pearl Jam, The Cult en Abba komen voorbij op het festival Coverbox.

Door Theo de With - 27-10-2016, 13:14 (Update 27-10-2016, 13:29)

Voor de 22ste editie strijkt Coverbox neer in de voormalige dekenfabriek Scheltema. Zoals de naam al aangeeft, draait het bij dit festival om covers. Vijf bands van wereldallure worden zaterdagavond gecoverd. De Haagse band Supernova begint om 20.00 uur en speelt nummers van Oasis.

Coverband Morning View komt uit het Groene Hart. Deze mannen storten zich op de vuige rock van Pearl Jam. Daarna speelt Maximum Overdrive, een bekend gezicht op Coverbox. Deze Leidse band bestaat al 25 jaar en kruipt opnieuw in de huid van U2. De Britse rockband The Cult wordt vervolgens gecoverd door Flower Cult.

De evergreens van de Zweedse hitformatie Abba sluiten Coverbox af. Coverband Toon blaast het stof van ’Super Trouper’, ’Mamma mia’, ’Dancing queen’ en ’Waterloo’.

Coverbox, zaterdag 29 oktober, 20.00 uur, Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden.