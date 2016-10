Man (21) aangehouden voor geweldadige overval Leiden

Foto: Toon van der Poel De woningoverval vond plaats aan de Meerburgkade

ROTTERDAM - In het onderzoek naar de gewelddadige overval eind vorige maand in Leiden is woensdagavond een verdachte aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Leiden die zich bevond in een woning in Rotterdam.

Door Internetredactie - 27-10-2016, 13:16 (Update 27-10-2016, 13:26)

Een 54-jarige man werd 30 september in zijn woning aan de Meerburgerkade op een brute wijze overvallen. Drie daders van 30 tot 40 jaar bonden de bewoner vast en bedreigden hem met een wapen. Ze gingen ervandoor met enkele persoonlijke eigendommen.

Tijdens het onderzoek is de politie een 21-jarige Leidenaar op het spoor gekomen. Hij is woensdagavond door een arrestatieteam opgepakt en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Het is niet duidelijk wat zijn rol bij de overval was.