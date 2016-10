Herfstpremie: Duizend lantaarntjes voor Allerzielen [video]

LEIDERDORP - Goed idee maar geen geld? Probeer een herfstpremie te bemachtigen zoals Saskia Rutten-Zandvliet deed voor de viering van Allerzielen in Leiderdorp.

Door Marloe van der Schrier - 28-10-2016, 10:16 (Update 28-10-2016, 10:16)

Over de hele zolder staan sinaasappeldozen verspreid, gevuld met witte lantaarntjes. Ongeveer negentig stuks per doos, duizend in totaal. Daaromheen liggen zakken waxinelichtjes, aanstekers en kaarsen. Saskia Rutten-Zandvliet heeft samen met familie en vrienden stad en land afgelopen om de lantaarntjes op de kop te tikken, de kerstuitverkoop bleek veel op te leveren.

Vorig jaar met Allerzielen stonden er zestig...