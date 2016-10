Odysseus, held of misdadiger?

LEIDEN - Beroemd door het winnen van de Trojaanse oorlog met behulp van een houten paard. Listig, vindingrijk en een held. Zo wordt Odysseus in de Griekse oudheid door Homerus beschreven. Maar er kleeft ook een donkere kant aan de beroemde strijder. Toneelgroep Al Dente laat die kant zien in de voorstelling ’Odysseus, misdadiger’, die zaterdag in theater De Ware Liefde in Leiden in première gaat.

Al Dente speelt Nederlandse première van toneelstuk

Het stuk is geschreven door de Oostenrijkse auteur Christoph Ransmayr en in 2010 in Duitsland voor het eerst opgevoerd. Na enkele Duitse varianten is het nu door Al Dente’s artistiek leider Jos Nijhof vertaald naar het Nederlands.

Vluchtelingencrisis

,,Ransmayr geeft aan dat het stuk zich afspeelt in een ’ontijd’. We nemen het publiek dus niet mee naar het verleden, maar vertellen een verhaal dat van toepassing is op alle tijden’’, aldus Nijhof. Zo komt bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis in een iets andere vorm aan bod.,,Een thema dat ons stuk op een wrange manier actueel maakt.’’

Toch is het de pacifistische boodschap die de boventoon voert. ,,In tijden van oorlog staan belangen voorop en idealen schuiven verder naar achteren. Tegelijkertijd is het langs de zijlijn staan en roepen dat het moet stoppen wel erg gemakkelijk. Misschien zit er ook een bepaalde noodzakelijkheid in oorlogvoering en moeten we ermee leren leven? Dat zijn vragen die wij stellen en daar mag het publiek na de voorstelling over discussiëren.’’

Getraumatiseerd

De hoofdrol van Odysseus wordt gespeeld door Jasper Groos. ,,Odysseus komt na twintig jaar oorlog terug op zijn eiland Ithaka’’, licht de hoofdrolspeler toe. ,,Alles wat hij in de afgelopen jaren heeft meegemaakt draagt hij met zich mee. Hij heeft mensen vermoord en is getraumatiseerd. Bij terugkomst zet hij ook zijn zoon aan tot doden. Dit is de kant van Odysseus die we hier laten zien.’’

Toch vertelt het gezelschap een verhaal nooit puur zwart-wit. ,,We spelen met suggestie en verbeelding. Odysseus heeft zoveel oorlogsellende meegemaakt dat hij wegzakt in een vicieuze cirkel van ellende en nachtmerries.’’

Drama

De bedoeling was dat het drama zich alleen op de planken zou afspelen. Toch kreeg de toneelgroep nog een eigen domper te verwerken: ruim een half jaar geleden sloten ze een huurcontract af met het voormalig Natuurhistorisch Museum aan de Raamsteeg in de Leidse binnenstad, waar ze in de grote toonzaal hun stuk mochten opvoeren. Twee weken voor de première kwam het bericht dat deze locatie niet door kon gaan.

,,We kregen van alles te horen, van een ontbrekende evenementenvergunning tot brandveiligheid en problemen met de vloerconstructie’’, aldus de artistiek leider. ,,Wat nu echt het probleem is weten we nog steeds niet, maar de speeldata staan vast en wij willen zekerheid. We zijn direct op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en die hebben we gelukkig gevonden. De Ware Liefde, het huistheater van het Visser ’t Hooft Lyceum, bood uitkomst. Deze zaal is een goed alternatief, maar het blijft vervelend als je op het laatste moment alles om moet gooien.’’

Oplossing

Toch brengt zo’n probleem het team volgens Groos nog dichter bij elkaar. ,,We moesten met het hele team snel handelen en tot een oplossing komen. Nu hebben we dit achter ons gelaten en richten we ons volledig op de voorstelling. We hebben enorm veel zin om dit stuk op te voeren.’’

En één voordeel: in de Kagerstraat kan Al Dente meer publiek kwijt, wat betekent dat er nog kaarten te koop zijn.

