Meer dan alleen film

Foto LIFF Film kijken in de grote zaal van Trianon.

LEIDEN - Het Leiden International Film Festival begint vrijdag aan zijn elfde editie. Op alle affiches is het woord ’More’ te lezen. ,,Omdat we meer willen bieden dan alleen films’’, zegt festivaldirecteur Alexander Mouret. Er zijn lezingen, inleidingen, concerten en vraaggesprekken, maar de tientallen films vormen uiteraard de hoofdmoot.

Door Theo de With - 27-10-2016, 13:25 (Update 27-10-2016, 13:25)

Leiden International Film Festival begint vrijdag

De meeste films draaien in Trianon en het Kijkhuis, maar ook op andere plekken in Leiden wappert de festivalvlag. Zo doen bijvoorbeeld de Hortus botanicus, Scheltema en de Vrijplaats mee.

,,Met het festival mikken we op een breed publiek’’, zegt Nick Hortensius, die dit jaar voor het eerst hoofd programma is. ,,Rotterdam zit veel meer in de hoek van de arthouse films. Utrecht kiest voor de Nederlandse film. Op het IDFA in Amsterdam draait het om documentaires. In Leiden zijn wij breder georiënteerd.’’

De competitie in Leiden draait om Amerikaanse onafhankelijke films van regisseurs die niet aan Hollywood gebonden zijn. Hiervoor zijn twaalf films geselecteerd. Voor bijna alle regisseurs is het hun eerste of tweede film. Ze staan vaak nog aan het begin van hun carrière. De jongste is 23 jaar. Maar sommige acteurs en regisseurs die ooit op het LIFF te zien waren, hebben nu films als ’Jurassic World’ en ’Star Wars’ op hun naam staan.

,,We hebben heel toffe films in de competitie’’, zegt Nick Jongerius. ,,Zo is er een film met Daniel Radcliffe in de hoofdrol als scheten latend lijk. Elf van de twaalf films komen niet in een Nederlandse bioscoop. De enige kans om ze te zien, is bij ons. Er zijn festivalbezoekers die er een sport van maken om ze alle twaalf te zien.’’

In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn ook vier films geselecteerd rond dat thema. Het gaat om klassiekers als ’Mr. Smith goes to Washington’ (1939) en ’Election’ (1999). Er is één recente film bij: ’Southside with you’. Deze film draait om het eerste afspraakje van Barack Obama in 1989 met zijn latere first lady Michelle. ,,Het is geen politieke film’’, waarschuwt Mouret. ,,Het is vooral een romantische film, maar een mooie manier om afscheid te nemen van de Obama’s.’’

Het Leids filmfestival hoopt net als vorig jaar circa 35.000 bezoekers te trekken. ,,Er is echt voor ieder wat wils’’, vindt Jongerius. ,,Er zijn romantische komedies, maar ook een film over robots voor kinderen. Na afloop zorgen wij voor echte robotjes.’’