Studentenvereniging SSR viert lustrum met Herrie op de Markt Festival

LEIDEN - Met optredens van de Handsome Poets, Kraak & Smaak en Kraantje Pappie viert de Leidse studentenvereniging SSR morgen haar 115e verjaardag. Op de Garenmarkt in Leiden is van 12 uur ’s middags tot middernacht het Herrie op de Markt Festival.

Door Liza Janson - 27-10-2016, 16:23 (Update 27-10-2016, 16:24)

Het feest is niet alleen voor studenten. Integendeel. ,,Het is juist voor iedereen. We willen dat zoveel mogelijk mensen het gezellig hebben met elkaar. Net zoals met 3 oktober, dus iedereen is welkom’’, zegt Anne Schreuder van de lustrumcommissie. Omdat het feest wel wordt georganiseerd door studenten ’betekent dat in de praktijk natuurlijk dat we goedkoop bier verkopen: 1,50 per biertje’.

SSR werd in 1901 opgericht. ,,Door al die jaren zijn we heel erg van karakter veranderd. In het begin waren we veel kleiner en gereformeerd. Dat is al lang niet meer zo. Tegenwoordig heeft de vereniging een heel open en divers karakter.’’ De vereniging bereikte dit jaar een hoogtepunt van 820 leden.

Het 23ste lustrum wordt gevierd met bekende namen, zoals het Leidse Kraak & Smaak. ,,Daarnaast komen er verschillende coverbandjes en onze huisband Belle en het Feest’’, zegt Schreuder. Het is de eerste keer dat de studentenvereniging een lustrum viert met een festival. ,,Vijf jaar geleden vierden we onze verjaardag ook op de Garenmarkt, maar toen was er maar één optreden, van de Hermes House Band. We willen met dit festival de vorige commissie overtreffen.’’

De weersverwachtingen zijn tot nog toe goed: 15 graden en droog. ,,Daar zijn we heel blij mee. Maar ook als het regent, kan het gewoon doorgaan, want we hebben een grote tent.’’

Kaartjes kosten 12,50 euro en zijn te koop via herrieopdemarkt.nl en op de dag zelf bij de Garenmarkt.