Vertrouwensbreuk Voor Elkaar Voorschoten

VOORSCHOTEN - Het bestuur van de welzijnsorganisatie Voor Elkaar is niet van plan op te stappen na het signaal van bijna alle zeven medewerkers en een groep (oud-)vrijwilligers. Zij hebben bij de politiek aangegeven dat het vertrouwen in het bestuur en de interim-directeur Ria van Vliet ernstig is geschonden.

Door Marieta Kroft - 27-10-2016, 17:20 (Update 27-10-2016, 17:20)

De huidige situatie vormt een bedreiging voor de stabiliteit van de organisatie, concludeert D66, dat er schriftelijke vragen over stelde aan B en W. De partij verwijst naar een brief waarin medewerkers en...