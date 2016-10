Plan voor hulp thuiswonende ouderen in Foreschate Voorschoten

VOORSCHOTEN - Thuiswonende senioren in Voorschoten die onzeker zijn over hun gezondheid, zouden voor hulp buiten kantooruren bij woonzorgcentrum Topaz Foreschate kunnen aankloppen. Zonodig blijft hij of zij een nachtje. Manager André van Zuijlen heeft hiervoor een plan gelanceerd.

Door Marieta Kroft - 27-10-2016, 17:31 (Update 27-10-2016, 17:31)

Onlangs besprak hij het idee met wethouder Inge Nieuwenhuizen. ,,Ze beloofde het onderwerp bovenaan haar agenda te zetten’’, blikt Van Zuijlen terug. Hij richt zich op de nog thuiswonende, kwetsbare senior. Overdag kunnen ze terecht bij hun huisarts of wijkverpleegkundige voor hulp. Na...