Meld je aan voor de bockbiertest van het Leidsch Dagblad

Archiefbeeld

REGIO - Het Leidsch Dagblad gaat bier testen en heeft daarbij zijn lezers nodig. Zaterdagmiddag 19 november is de eerste Leidsch Dagblad Regionale Bockbiertest.

Door Liza Janson - 29-10-2016, 7:00 (Update 29-10-2016, 7:00)

De laatste jaren schieten lokale bierbrouwers als paddenstoelen uit de grond. Ook in de Leidse regio zijn steeds meer lokale bieren te vinden. Maar welke smaakt nou het lekkerst? Om daar achter te komen, houdt het Leidsch Dagblad een biertest.

Bockbier

Omdat het herfst is, en om de grote hoeveelheid aan bieren enigszins in te dammen, testen we bockbier. Alle brouwers uit de regio die dit seizoensbier in hun assortiment hebben, doen mee: Pronck (Leiden), Leidsch Bier, Klein Duimpje (Hillegom), Brouwerij De Oude Rijn (Hazerswoude-Rijndijk), Brouwerij Spinoza (Rijnsburg) en Brouwerij Poort (Nieuw-Vennep).

,,We testen alleen het bier van ‘echte’ brouwers, degene die zelf een brouwerij hebben’’, legt mede-organisator Bas Koster uit. Hij organiseert met zijn Bierproeverij Op Eigen Wijze al jaren proeverijen. ,,Het is een blindproeverij, dus je weet niet welk merk je test. Het is belangrijk om al je zintuigen te gebruiken bij de test.’’

Om een uitslag te krijgen die breed gedragen wordt, nodigt het Leidsch Dagblad graag zijn lezers uit om te komen testen. Deelnemers vullen na het proeven van ieder biertje een formulier in en geven een beoordeling.

Aanmelden

Wilt u meedoen? Stuur dan uiterlijk 10 november een mail mét korte motivatie naar oplage@leidschdagblad.nl" title="" target="_blank">oplage@leidschdagblad.nl. Het testen begint om 15.00 uur.