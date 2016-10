Kinderen mogen best een modderfiguur slaan

LEIDEN - Speelveldjes en -terreinen krijgen in Leiden steeds vaker kunstgras als ondergrond. De lokale afdeling van de Partij voor de Dieren (PvdD) gruwelt ervan. Daarom is het stadsbestuur gevraagd om te stoppen met de ’plastificering’ van de stad.

Door Loman Leefmans - 27-10-2016, 21:52 (Update 27-10-2016, 21:52)

Kunstgras was de afgelopen weken regelmatig in het nieuws. Want de rubberen korrels die over de velden worden uitgestrooid, zouden kankerverwekkend zijn. De PvdD toonde zich voor, tijdens en na die discussie een fel tegenstander van kunstgrasvelden. Want het gaat om nep-groen dat in veel gevallen echt groen is gaan vervangen. Waardoor de leefruimte voor allerlei dieren, maar vooral voor vogels, stevig wordt ingeperkt.

De PvdD strijdt ook tegen het gebruik van kunststof bekertjes en plastic tasjes, maar het kunstgras is de grootste doorn in het oog, zeker nu voorman Dick de Vos heeft gemerkt dat niet alleen sportvelden, maar ook speelplaatsjes steeds vaker met lappen kunstgras worden opgevuld.

Waarom doet de gemeente dat, en wat voor chemisch spul wordt er gebruikt om mos en algen te bestrijden op die groene tapijtjes? Dat wil De Vos van het stadsbestuur weten. En ook hoe het onderhoud van kunstgrasveldjes zich verhoudt tot een natuurlijke ondergrond. Bovendien; áls er ergens kunstgras wordt aangelegd, wordt dat dan gecompenseerd door ergens anders echt gras uit te rollen? De Vos eindigt zijn vragenlijst met een knipoog. ’Vindt u ook niet, dat het niet zo erg is als kinderen, al spelend op een nat grasveld, een modderfiguur kunnen slaan? En dat het alleen al uit taalverarming onwenselijk is als zo’n typisch Nederlandse uitdrukking zou verdwijnen?’