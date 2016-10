Groene lintjes voor Leidse initiatieven

LEIDEN - De verpakkingsvrije winkel, onderzoekster Anne Marieke Schwencke, Werfpop en de Vrienden van de Leidse Hout hebben een groen lintje gekregen.

Door Loman Leefmans - 27-10-2016, 17:54 (Update 27-10-2016, 17:54)

Het is een jaarlijkse prijs die de Leidse afdeling van GroenLinks uitreikt aan inwoners of instanties die zich sterk hebben gemaakt voor milieu en duurzaamheid.

De verpakkingsvrije winkel van Annet Gotink en Jeroen Schrama is als pop-up gevestigd in het pand van V&D aan de Aalmarkt. ’Dankzij hun initiatief worden grote hopen plastic en ander verpakkingsmateriaal bespaard’, aldus het juryrapport. ’En de producten zijn zoveel mogelijk lokaal en duurzaam’.

Anne Marieke Schwencke is als onderzoeker bezig met groene energie ’en de transitie naar een duurzamer land.’ Ze was betrokken bij het zonnepanelenveld op het Nieuwe Energiecomplex aan de 3de Binnenvestgracht en ze is oprichtster van de coöperatie Zon op Leiden.

Werfpop en Vrienden van het Leidse Hout delen een lintje. De twee oorspronkelijke tegenpolen hebben door overleg ’een goed evenwicht kunnen vinden tussen het beschermen van het natuur en gebruiken van het park door mensen.’