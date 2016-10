Koninklijke onderscheiding Hans de Iongh

LEIDEN - Hans de Iongh, werkzaam als ’leeuwenonderzoeker’ bij de Universiteit van Leiden, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Donderdag kreeg hij de bijbehorende versierselen uit handen van burgemeester Henri Lenferink, na afloop van een symposium ter gelegenheid van zijn emeritaat.

De Iongh, woonachtig in Wageningen, is sinds 1990 werkzaam bij het centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), als hoofd van de afdeling Conservation Biology. Hij is vooral bekend geworden door zijnwerk voor natuurbescherming in de tropen, met name de bescherming van met uitsterven bedreigde dieren. Onder zijn leiding kon een aantal veldstations in de tropen onderzoek doen.

Bekend is zijn experiment om veerovende Afrikaanse leeuwen uit te rusten met zenderhalsbanden, zodat kon worden gebracht hoe leeuwen zich door het Amboseli Nationaal Park (Kenia) bewogen. Nu bekend was waar de leeuwen zich ophielden, kon het vee worden beschermd en hoefden Masai-krijgers de leeuwen niet meer te doden.