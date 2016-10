Verkeerschaos bij brug

foto hielco kuipers Het werk bij en rond de Leidse Jan van Houtbrug levert onoverzichtelijke situaties op

LEIDEN - Fietsers die over de rijbaan rijden, files tijdens de spitsuren, slecht aangegeven fiets- en voetgangerbruggen, automobilisten die spookrijden en een verkeersregelaar die voetgangers adviseert gewoon over de afzetting te klimmen. De werkzaamheden rond de Jan van Houtbrug verlopen niet helemaal soepeltjes.

Door Ivy Grootendorst - 28-10-2016, 9:10 (Update 28-10-2016, 9:10)

De renovatie van de Jan van Houtbrug begon twee weken geleden. Er is veel onduidelijk voor fietsers en voetgangers. Borden over de tijdelijke fietsbruggen zijn er maar weinig, waardoor een aantal fietsers de autoroute over de brug neemt. Vanaf...