Draaiorgels terug van weggeweest

Archieffoto Dick Hogewoning Details van een draaiorgel.

LEIDEN - De laatste Leidse Draaiorgeldag was in 2014, maar komende zondag zijn de draaiorgels terug in het Leidse straatbeeld. Ze maken onderdeel uit van het culturele festival Open.

Door Theo de With - 28-10-2016, 9:16 (Update 28-10-2016, 9:16)

Elke laatste zondag van de maand wordt de koopzondag luister bijgezet met culturele activiteiten. Op zondag 30 oktober is het thema ’Vroeger’. Volgens mede-organisator Frank van Leeuwen sluiten de nostalgische draaiorgels naadloos aan bij dit thema.

,,Bij de draaiorgeldag stonden ze bij elkaar in de Hooglandse Kerk’’, zegt hij. ,,Nu staan er achttien orgels verspreid over de stad. Je moet een rondje lopen om ze allemaal tegen te komen.’’

De pierementen met namen als de Joker, de Pijpenburger en het Bloemenmeisje spelen tussen 13.00 en 17.00 uur. Het winkelend publiek kan in deze uren ook stuiten op ’verhalen van vroeger’ die op straat worden nagespeeld. Regisseur Jan Joost Aten heeft op basis van een aantal historische foto’s verhalen nieuw leven ingeblazen.

Bij de Hooglandse Kerk staat Israël David Kiek foto’s (kiekjes) te maken. Bij het stadhuis roepen twee brandweermannen de herinnering op van de legendarische stadhuisbrand in 1929. De eerste rijwielservice herleeft bij de Burcht. En in de Haarlemmerstraat wordt de strijd tussen kleine winkeliers en grootgrutters zichtbaar gemaakt. ,,Het zijn voorstellingen van zo’n tien minuten, die steeds vijf keer worden opgevoerd.’’

Van Leeuwen wijst ook op de foyer van de Stadsgehoorzaal. Hier vandaan starten themawandelingen. Ook dragen vier Leidse dichters er voor uit hun werk.

Meer informatie: www.leidenisopen.nl