De Dijk terug in Stadsgehoorzaal

Foto Marcel Rob De Dijk.

LEIDEN - De Dijk speelt over drie weken in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Het is de vierde keer dat de Amsterdamse band optreedt in deze zaal.

Door Theo de With - 28-10-2016, 9:24 (Update 28-10-2016, 9:24)

Huub van der Lubbe en zijn muzikale maten hebben de afgelopen 35 jaar liefst twintig albums uitgebracht. Ze blijven onverminderd populair.

Vers in het geheugen ligt nog het gezamenlijke optreden met Amsterdam Sinfonietta. Onder de titel ’Dijkers en Strijkers’ werd dit concert ook succesvol uitgebracht op cd.

Op donderdag 17 november speelt De Dijk nieuw werk, meezingers en oude klassiekers. Het concert in de Stadsgehoorzaal begint om 21.00 uur en er zijn nog kaarten verkrijgbaar.