Atlas online voor warmte-omschakeling

schermafdruk van de online atlas.

REGIO - In Voorschoten liggen kansen voor huizenbezitters om hun elektriciteitsrekening naar nul te krijgen. In de aangrenzende Leidse Fortuinwijk veel minder, maar daar is weer veel winst te boeken door aansluiting op het restwarmtenet.

Door Binnert Jan Glastra - 28-10-2016, 10:06 (Update 28-10-2016, 10:06)

Ziedaar twee voorbeelden uit de ’warmtetransitieatlas’ die provincie Zuid-Holland deze week lanceerde. Dat is een kaart die inzichtelijk moet maken waar rest-/aardwarmte en waar elektriciteit de meeste kansen bieden om het gasverbruik terug te dringen. Dat laatste is immers een belangrijk onderdeel van de klimaatdoelen die de internationale gemeenschap zich stelt.

Inzicht

De transitieatlas, te vinden op de site overmorgen.maps.arcgis.com, is volgens de Zuid-Hollandse gedeputeerde Adri Bom-Lemstra nodig om te kunnen starten met de omschakeling van nu nog gasgestookte verwarming van kantoren en woningen. ,,Verduurzaming begint met inzicht in de mogelijkheden; deze atlas is daarin onmisbaar’’, stelt Bom_Lemstra. Aan de atlas werkten overheden, netbeheerders, warmteaanbieders en woningcorporaties mee.