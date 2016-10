’Eerder in de shit dan je denkt’

LEIDEN - „In de negentiende eeuw had je Goeie Mie. Ze hielp haar zieke buren aan een lekker bordje pap.” Wil Pet, bewoonster van de Middelstegracht en een bekende buurtgenoot in de Leidse wijk Tussen de Rijnen, zegt het in Voor Mekaar! een beetje gekscherend. Een bordje pap van Goeie Mie kun je natuurlijk maar beter overslaan.

Door Annet van Aarsen - 28-10-2016, 10:08 (Update 28-10-2016, 10:08)

Leidse film over burenparticipatie: Voor Mekaar!

De oude Leidse praat de filmpjes aan elkaar die tezamen de documentaire Voor Mekaar! vormen, een film over burenhulp. Het is een project van de Leidse filmer Jan Stap en acht bewoners van Pancras-Oost, Havenwijk-Zuid en Havenwijk-Noord die bij elkaar Tussen de Rijnen vormen. De documentaire is te zien in het voorprogramma van de speelfilm ’Goeie Mie - recomposed’, die eveneens door de wijkbewoners werd gemaakt en die zondagochtend tijdens het Leiden International Film Festival in première gaat.

Voor Mekaar! gaat op zoek naar het antwoord op de vraag ’wat doen we voor elkaar’. In Tussen de Rijnen best wel veel, bleek uit het onderzoek van de documentairemakers. Ze selecteerden uiteindelijk vijf onderwerpen, maar konden tientallen voorbeelden van burenhulp en burgerparticipatie opnoemen. Van groot tot heel klein. „We hadden maar een half uur voor de film”, aldus Pieter de Boer, bewoner van de Kijfgracht die in de redactie van Voor Mekaar! zat.

„De Weggeefwinkel, het project Vissenmonitoring, de Fabel van de Illegaal”, somt buurtbewoner en redactielid Ton Duijndam de onderwerpen op, die in de documentaire aandacht krijgen.

En dan is er nog het verhaal van buurtbewoner Audy, een docent die sinds 2014 kampt met de gevolgen van een herseninfarct. Aan de buitenkant is niks te zien, maar hij kan zich niet meer concentreren. Zijn werk kan hij niet meer doen, het liep uit op een breuk met zijn partner, hij woont in een te duur huis en zijn inkomen ging fors omlaag terwijl de eigen bijdrage voor hulp is berekend op zijn oude loon. Dus de hulp heeft hij stopgezet. Er zijn buren die hem een handje helpen, maar nog steeds is er dat grote probleem: er gaat meer geld uit dan dat er binnen komt. „Hij heeft geen uitweg”, zegt filmer Jan Stap. „De enige uitkomst is escalatie.” Duijndam: „Wat zo veel indruk maakt is dat hij niet zielig doet. Hij vertelt heel rustig zijn verhaal.”

Vroeger betekende geen werk, geen eten, vertelt de stem van de film, Wil Pet. „Nu zijn er allerlei voorzieningen. Maar toch… Het kan altijd fout gaan. Je zit eerder in de shit dan je denkt.”

Alle onderwerpen worden met elkaar verbonden door oude filmfragmenten uit de archieven. „Vroeger was alles beter”, verzucht Wil Pet terwijl er zwart-wit beelden te zien zijn van wat er aan grof vuil in de grachten wordt gedumpt. Niet alles dus. Wil Pet: „Het grachtenwater is nog nooit zo schoon geweest als nu.” Dat is de inleiding voor het verhaal over Vissenmonitoring, met Aaf Verkade van de Kijfgracht en de jonge wijkbewoners Nick en Stijn die haar helpen de vissen in de grachtjes te tellen. Het lievelingsdier van Nick? De Amerikaanse rivierkreeft. Hij heeft er ooit een gevangen waarmee je kon dansen, vertelt hij in de film. De makers van de documentaire praten ook met veel liefde over de Fabel en over de weggeefwinkel, bij de vrijplaats. Hoe vrijwilliger Malo Kalamerd er elke dag dat die laatste voorziening open is, komt meehelpen. „Alles met liefde”, zegt hij, terwijl hij een auto met tweedehands spullen uitlaadt.

Het allerlaatste hoofdstuk is een grapje: ’Jan bijt hond’ belt aan bij Anja Becker, de hoofdrolspeelster in Goeie Mie - recomposed, die net een pan soep op het vuur heeft staan. De vraag is: gaat hij mee eten? Of toch maar niet? „Mooi als bruggetje naar de speelfilm”, zegt Jan Stap. Wie geen kaartje voor heeft voor de première zondagochtend - de voorstelling is uitverkocht - kan de week erna bij verschillende voorstellingen in de wijk - onder andere in de Vrijplaats - in de herkansing.

Meer info: tussenderijnen.nl.