Twee mannen gepakt na snelkraak bij supermarkt in Zoeterwoude

Foto: Archief Politie

ZOETERWOUDE - In een supermarkt aan de Nassaulaan in Zoeterwoude heeft in de nacht van woensdag op donderdag een zogenoemde snelkraak plaatsgevonden. Een 25-jarige man uit Almere en een 26-jarige man uit Heerhugowaard zijn aangehouden.

Door Jan Balk - 28-10-2016, 11:06 (Update 28-10-2016, 11:09)

Het alarm bij de supermarkt ging om 04:30 uur af. Later bleek dat de schuifdeuren waren ontzet en dat er een rolluik was geforceerd. Uit de supermarkt waren onder meer sigaretten gestolen.

Medewerkers van de supermarkt hadden woensdag verdachte mannen in de winkel gezien. Uit voorzorg hadden zij daarom het kenteken van de auto van de verdachten opgeschreven.

Donderdagmiddag werd gemeld dat er een partij sigaretten was aangetroffen in een parkje in Zoeterwoude. Omdat het vermoeden bestond dat de inbrekers later terug zouden komen voor de rookwaren hebben agenten ‘s avonds het parkje in de gaten gehouden.

Rond 20:00 uur kwam een auto aangereden. Er stapten twee mannen uit. Zij liepen met een lamp zoekend rond in het park. Na enkele minuten stapten de mannen weer in de auto en reden weg. Zij werden direct aangehouden. Het bleek dezelfde auto te zijn die de medewerkers op woensdag hadden gezien. De politie onderzoekt de zaak.