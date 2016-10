Extra geld voor het regionaal belang

REGIO - Holland Rijnland, het samenwerkingsverband van veertien gemeenten in de regio, heeft een ’cofinancieringsfonds’ in het leven geroepen om initiatieven van regionaal belang te steunen. Er gaat 3 ton per jaar in.

Door Binnert Jan Glastra - 28-10-2016, 13:37 (Update 28-10-2016, 13:37)

Het fonds is bedoeld om projecten en initiatieven een steuntje in de rug te geven, niet om ze geheel te bekostigen. En om aan andere geldschieters en fondsen het signaal te geven dat de regiogemeenten erachter staan, wat het verkrijgen van extra geld soms kan vergemakkelijken. Door op voorhand alvast geld opzij te zetten voor dit doel, voorkomt Holland Rijnland dat allerlei langdurige procedures nodig zijn voordat ze organisaties met een kansrijk initiatief iets kunnen toestoppen.

Het eerste succes is er al, meldt het bestuur van Holland Rijnland. De Leidse instrumentmakerschool kreeg een bijdrage voor de nieuwe mbo-specialisatie Instrumentation for Space. Mede door deze bijdrage kwam de lobby hiervoor in een stroomversnelling en kreeg de school meer dan 500.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, stelt Holland Rijnland.