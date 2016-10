Verwarring rond burgerinitiatief jacht

REGIO - De provincie Zuid-Holland moet een einde maken aan de hobbyjacht. Dat wil althans Arjan Smits. Hij verzamelde in Zuid-Holland 2600 steunbetuigingen voor zijn burgerinitiatief. Woensdag wordt het door de provincie behandeld, terwijl staatssecretaris Martijn van Dam al lang heeft laten weten dat niet de provincie, maar het Rijk over een jachtverbod gaat.

Door Liza Janson - 29-10-2016, 11:21 (Update 29-10-2016, 11:21)

Toch legt Smits zijn voorstel bij de provincie neer. Op 1 januari gaat de nieuwe wet Natuurbescherming van kracht waarbij veel verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid naar de provincie worden overgeheveld. Voor Smits aanleiding om het onderwerp op de agenda te krijgen. ,,De provincie schrijft een faunabeheerplan en kan daar extra regels voor schrijven.’’

Niets van waar, zegt De Jagersvereniging. ,,Eigenlijk worden burgers voor de gek gehouden, want de provincie gaat er niet over’’, zegt Arnoud Meijering van de regionale afdeling van De Jagersvereniging. ,,Alleen de Rijksoverheid kan een wet wijzigen’’, zegt ook de woordvoerder van de staatssecretaris. ,,De provincie kan de jacht bij extreme situaties wel stilleggen, maar niet verbieden.’’

Toch blijft Smits hoop houden dat de provincie erover kan beslissen. ,,In Limburg is hetzelfde burgerinitiatief ook goedgekeurd. Er zijn nog mogelijkheden, maar mensen moeten zich er wel toe geroepen voelen er iets voor te doen.’’ Het verbieden van de hobbyjacht op hazen, konijnen, fazanten, wilde eenden en houtduiven, is belangrijk, benadrukt Smit. ,,Ik vind het onbegrijpelijk dat je voor de lol dieren dood.’’

Daar kunnen de jagers zich niet in vinden. Meijering: ,,De term hobbyjacht gebruiken wij niet. Het is benuttingsjacht, jagen heeft altijd een doel.’’ Hij vindt de 2600 steunbetuigingen ’erg weinig’. ,,Er zijn bijna evenveel jagers in Zuid-Holland, zo’n 2475.’’