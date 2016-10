’Dorpspolitiek met een kleine d’

foto leidsch dagblad ,,Als je hier als burger naar kijkt heb je toch gegeten en gedronken?’’

LEIDERDORP - Ze zat de afgelopen weken in het oog van een politieke storm. VVD en CDA eisten haar aftreden als fractievoorzitter van D66 en toen ze dat niet deed, werd haar partij uit de Leiderdorpse coalitie gegooid. Het ontslag van wethouder Michiel van der Eng en de aanvallen op haar persoon hebben Corine Hamer het meest geraakt. „Er is zoveel lelijks over mij gezegd… Mensen zouden gaan denken dat ik duivelshoorntjes en een staart heb.”

Door Aad Rietveld - 28-10-2016, 16:38 (Update 28-10-2016, 16:38)

Het indienen van een voorstel om...