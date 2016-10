Vijf plaatsen, één vage visie

REGIO - Vijf gemeenteraden die op hetzelfde tijdstip hetzelfde rapport bespreken. Dat gebeurde donderdagavond in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude. Alle vijf stemden ook in met de uitgangspunten van de Toekomstvisie Leidse Regio waarin de vijf plaatsen ook de hoofdrol vertolken.

Door Laura Heerlien & Loman Leefmans - 29-10-2016, 7:43 (Update 29-10-2016, 7:43)

In de visie wordt de wens uitgesproken dat de vijf inniger gaan samenwerken en optrekken. Daarover klonk in alle vijf raadzalen ook dezelfde kritiek. Die betrof de vaagheid van het discussiestuk. In de kleinste van de vier, Zoeterwoude, vonden de drie lokale partijen bijvoorbeeld dat het behoud van groen wel wat nadrukkelijker naar voren mocht komen. Het gevoel heerste dat het open landschap van Zoeterwoude aan een zijden draad hangt en dat instemmen met de toekomstvisie kan betekenen dat de boel wordt volgebouwd. De tekst in het dossier is daarom op een aantal punten aangepast. Waar de visie eerst abstract bleef, staat nu duidelijk vermeld dat behoud van groen een belangrijke doelstelling is. De zinsnede ’onbegrensde groei van de woningvoorraad past niet bij het karakter van de regio’ is eveneens toegevoegd.

Voorschoten heeft een status aparte binnen het geheel. Die plaats werkt op veel onderwerpen al innig samen met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Enkele Wassenaarse raadsleden hebben al hun vrees uitgesproken dat Voorschoten de blik weer meer richt op de Leidse regio en daar mogelijk in een toekomstig fusieproces wordt betrokken. Maar dat was dan ook de enige keer dat het angstig vermeden f-woord in discussie over de toekomstvisie werd gebruikt.

In Leiden, de grootste van de vijf, vonden diverse raadsleden ’het een feest’ dat de gemeenten via de visie nader tot elkaar zijn gekomen. En daarbij ook direct de wens uitspreken om in de toekomst een stuk concreter met elkaar op te trekken, op zeer uiteenlopende terreinen en onderwerpen, en met regionale woningbouw als voornaamste punt.

Wethouder Robert Strijk (D66) voorspelde dat op weg naar meer samenwerking ook zeker de nodige spanningen gaan ontstaan. ,,Maar dat iedereen er nu mee instemt, is een prachtig signaal en een belangrijk statement.’’