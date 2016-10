’Zo slecht is het niet in het JUP’

Foto Hielco Kuipers Rachel de Groot en Tommy. Iedereen kent het hondje van Tommy’s luie zondag.

LEIDEN - Veel bewoners van het Jacques Urlusplantsoen (kortweg JUP) in Leiden-Zuidwest zeggen hetzelfde: ze balen er erg van dat hun buurtje zo vaak slecht op de kaart staat.

Door Annet van Aarsen - 29-10-2016, 13:19 (Update 29-10-2016, 13:19)

Mieke Oudshoorn van de bewonerscommissie en jarenlang bewoonster stelt voor zichzelf de vraag: is het zo slecht toeven in het JUP? ,,Er zijn wel mensen die last hebben gehad. Bij het café waar nu de kringloopwinkel zit, was wel wat aan de hand, zeggen ze. Daar bleven ook veel jongeren hangen. Maar voor...