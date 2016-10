Werken aan Hart van Holland

foto Hielco Kuipers Zomerdrukte met bootjes en boten op De Kaag.

REGIO - We hebben een prachtige regio en dat moet zo blijven. Natuurlijk, er moeten meer huizen bij en nieuwe wegen en nog veel meer, maar daarbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met de aanblik van stad en land. Ambitieus en het zal wellicht een waanbeeld blijken, maar dat ’de ruimtelijke kwaliteit leidend is, niet volgend’, dát is wat vetgedrukt staat in de ’regionale agenda omgevingsvisie Hart van Holland’ die tien regiogemeenten samen maakten.

Door Binnert Jan Glastra - 29-10-2016, 18:20 (Update 29-10-2016, 18:20)

Het document, dat donderdagavond tijdens een bijeenkomst van het...