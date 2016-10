Raad Voorschoten grijpt in bij crisis Voor Elkaar

archieffoto Leidsch Dagblad Ontmoetingscentrum De Heemtuin opende mede op initiatief van Voor Elkaar in mei 2015 in Voorschoten.

VOORSCHOTEN - Een onafhankelijk bemiddelaar moet zo snel mogelijk de problemen bij welzijnsorganisatie Voor Elkaar in Voorschoten oplossen.

Door Marieta Kroft - 28-10-2016, 20:10 (Update 28-10-2016, 20:10)

Dat willen CDA, D66, GL, SP en PvdA, een meerderheid in de raad. Ze zijn geschrokken van de berichtgeving vrijdag in het Leidsch Dagblad over de vertrouwenscrisis tussen het bestuur en de interim-directeur enerzijds en de meeste medewerkers en vrijwilligers anderzijds. De partijen vrezen dat het werk van Voor Elkaar hieronder lijdt.

De fracties vinden het ’alarmerend’ dat vicevoorzitter Van der Klis in het artikel spreekt over ’medewerkers die de organisatie moedwillig willen beschadigen’.

Als de problemen niet snel worden opgelost, vrezen de politici dat het vrijwilligerswerk in gevaar wordt gebracht. Al eerder ontvingen ze een klokkenluidersbrief. De fracties vinden dat de opstellers van de brief aanspraak moet kunnen maken op de wettelijk geregelde bescherming voor klokkenluiders.

Voor Elkaar ontvangt jaarlijks een subsidie van 400.000 euro van de gemeente. De politieke partijen vinden daarom dat de gemeente moet kunnen ingrijpen ’als de taken door interne problemen onder druk komen te staan’.

De problemen zijn er al langer. Het bestuur ontsloeg per 1 juli de toenmalig directeur Twanneke Nijhuis omdat ze niet zou functioneren. De rechter oordeelde vervolgens dat er geen bewijs is voor het disfunctioneren, maar ontbond toch het arbeidscontract vanwege de verstoorde verhoudingen tussen haar en het bestuur. Radar deed begin dit jaar in opdracht van de gemeente een onderzoek en concludeerde dat er veel mis was binnen de organisatie. Dat bleek uit de rechtbankuitspraak.

Het onderzoeksrapport zelf houdt de gemeente Voorschoten tot nu toe geheim.