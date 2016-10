Auto in brand na mislukte ramkraak Alphen aan den Rijn

Foto: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een ramkraakpoging bij een tankstation aan de Tankval in Alphen aan den Rijn is in de nacht van vrijdag op zaterdag op niets uitgelopen. Toen de krakers ontdekten dat zij de tankshop nooit zouden binnenkomen, zetten zij het voertuig dat daarvoor gebruikt had moeten worden in brand.

Door Internetredactie - 29-10-2016, 7:42 (Update 29-10-2016, 7:42)

De politie heeft het gebied rond het tanktstation na de mislukte kraak afgezet voor onderzoek. De auto is meegenomen. Van de krakers ontbreekt elk spoor.

Eventuele getuigen worden opgeroepen zicht te melden.