Brand in schuur Vrouwenakker richt veel schade aan

Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

VROUWENAKKER - Een schuur die deel uitmaakt van een kassencomplex aan de Ruigekade in Vrouwenakker is zaterdag aan het begin van de middag grotendeels uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Door Internetredactie - 29-10-2016, 12:57 (Update 29-10-2016, 13:02)

Bij de brand, die rond twaalf uur uitbrak, raakte niemand gewond. De materiële schade is echter aanzienlijk.

De schuur diende als opslagplaats voor onder andere tuinmeubels en twee auto’s. Tenminste een van de voertuigen moet als verloren worden beschouwd.

Rond kwart voor een had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen.