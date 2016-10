Dijkwachter kent kracht van de zee

KATWIJK - Ze zijn de oren en de ogen van waterschappen. Bij heftige storm kunnen drieduizend dijkwachters worden opgeroepen om de 3.800 kilometers aan primaire waterkeringen van Nederland te inspecteren. Enkele tientallen kwamen zaterdag naar Katwijk voor een rondleiding langs Kustwerk Katwijk en om te horen welke waterkeringen de komende tijd worden versterkt.

Door Roza van der Veer - 30-10-2016, 10:56 (Update 30-10-2016, 11:09)

In 2017 gaan de waterschappen en Rijkswaterstaat aan de slag met het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hoogheemraadschap Rijnland heeft alleen nog dijken te versterken bij Spaarndam en Gouda, in de rest van het gebied is het schap al klaar.

In het programma is vastgelegd welke belangrijke, de zogeheten primaire, dijken en duinen versterkt moeten worden om te voldoen aan een nieuwe, binnenkort vastgelegde, norm.

Die nieuwe eis houdt in dat waterkeringen zo goed moeten zijn, dat de kans dat een Nederlander wordt getroffen door een overstroming één op de honderdduizend jaar is.

Ter vergelijking: in New York wordt uitgegaan van een kans van 1 op 100 jaar en in de Sjanghai van 1 op 1000 jaar. Om alle dijken en duinen te laten voldoen aan de nieuwste norm staan de komende jaren talloze projecten aan waterkeringen op stapel. Zo moet Nederland ook in de toekomst droge voeten houden.