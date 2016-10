Zoeterwoudse missieveiling brengt 50.000 euro op

ZOETERWOUDE - De 42e Missieveiling in Zoeterwoude heeft zaterdag 50.075 euro opgebracht. Dit is het beste resultaat sinds zes jaar. Dit jaar was de topper een ontbijt voor twee personen bij Liesbeth van der Krogt, dat maar liefst 1.300 euro in het laatje bracht. Grote publiekstrekker blijft een dagje uit met de missiebus, waarvoor in enkele gevallen meer dan duizend euro werd geboden.

Adri Straathof van de organiserende werkgroep: ,,De opbrengst is natuurlijk belangrijk, maar het belangrijkste is dat met het geld op zo’n twintig plekken in de wereld mensen betere kansen krijgen. In vrijwel alle gevallen gaat het om activiteiten in opvangcentra, ziekenhuizen en tehuizen voor medische zorg, scholing en opleiding, levensonderhoud en emancipatie. Hoe kleinschalig ook, alle beetjes helpen. De totale opbrengst wordt op korte termijn verdeeld en er blijft geen cent aan de strijkstok hangen. Ook daar zijn we trots op.”

In ruim vijf uur tijd werden er onder toezicht van de notaris 230 kavels aangeboden. Er was voor iedereen wat wils: burgemeester Bloemen gaat voor gasten koken, schipper Oostdam gaat varen met twintig liefhebbers, en zes dames uit de Weipoort gaan als ludieke schoonmaakploeg aan de slag. Een kijkje nemen in een vliegtuighangar op Schiphol was goed voor honderden euro’s, er werd tweehonderd euro geboden voor een goed gesprek met een psychiater.

De missieveiling is uiteraard op Zoeterwoude georiënteerd, maar de belangstelling uit de omgeving neemt toe. Zo werden kavels aangeboden uit onder meer Voorhout, Roelofarendsveen, Leiden, Voorschoten en Zoetermeer.