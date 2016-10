Uitverkochte première Goeie Mie

LEIDEN - De grote zaal van bioscoop Trianon is tot op de laatste stoel gevuld. En dat op zondagochtend om half elf. De première van de Leidse film ’Goeie Mie Recomposed’ trapte de derde dag van het Leiden International Film Festival gisteren dan ook succesvol af.

Door Vera van der Kaap - 30-10-2016, 23:59 (Update 30-10-2016, 23:59)

Moordenares brengt buurtbewoners dichter bij elkaar

De zaal zit vol bewoners van de Leidse Tussen de Rijnen-wijk. De film is hier niet alleen opgenomen, maar ook de acteurs en crew komen hier vandaan. „Deze film brengt onze wijk en de bewoners mooi in beeld. En dat terwijl het verhaal niet eens positief is”, vertelt hoofdrolspeelster Anja Becker.

Want echt goed was Goeie Mie niet. Maria Swanenburg heeft in de negentiende eeuw namelijk 102 van haar Leidse buurtgenoten vergiftigd, waarvan er 27 overleden. Een verhaal waar regisseur Henny Hartevelt zijn eigentijdse draai aan heeft gegeven. Hij brengt de leegte van verzorgingstehuizen en het korten op de zorg op licht absurdistische wijze in beeld. Maar ondanks het zware onderwerp wordt er in de zaal vooral veel gelachen.

Het publiek ziet namelijk familie en vrienden op het grote doek voorbij komen en bekende locaties van functie veranderen. Zo zit er ineens een politiebureau in het bruggebouw van de Haven.

Bioscoopganger en buurtbewoner Eva Boer is één van de mensen die er de humor van inziet. „Ik zag ineens actrice Emma Brown voorbij komen en ik moest lachen, want ik ken haar van mijn zangkoor. Hartevelt ken ik ook al jaren. Daarom wilde ik heel graag naar deze film, maar het was al snel uitverkocht. Ik ben vanochtend toch hierheen gegaan in de hoop dat er een plekje vrij kwam en ik had geluk.”

Als inleiding op Goeie Mie wordt eerst een korte documentaire van regisseur en cameraman Jan Stap getoond. Hij brengt verschillende Leidse initiatieven in beeld, zoals de Weggeefwinkel en de Fabel van de illegaal. „Het is toch spannend om te zien hoe het publiek reageert op jouw werk”, aldus Stap. „Ik heb er wat grapjes in verwerkt en die deden het goed. Wat ik hier laat zien is voor iedereen herkenbaar.” De gelijkenis met Goeie Mie, die ook voor haar buurtbewoners ’zorgde’, komt duidelijk naar voren. „Een belangrijk verschil is natuurlijk wel dat het in deze gevallen zonder dodelijke afloop is.”

Ook regisseur Hartevelt is blij met het verloop van de ochtend. „ Er wonen zoveel talentvolle mensen in onze wijk. Bij mij op de set krijgen ze de kans hun talenten te ontwikkelen. Mensen kunnen meer dan ze denken, maar daar moeten ze wel bewust van gemaakt worden. Ik zie het als een leerschool waar we elkaar beter maken. We hebben het optimale eruit gehaald.” Hoofdrolspeelster Becker gaat de gezelligheid van de set missen: „Het is zo’n hechte groep geworden en vriendschappen zijn hier opgebouwd. Het doel van deze film is om de buurt nader tot elkaar te brengen. En dat is zeker gelukt.”